A Venezia è in corso una vasta operazione contro un gruppo di 23 persone accusate di aver commesso 63 furti, principalmente di borse e oggetti di valore. L'indagine, condotta dai carabinieri, ha portato all'arresto di una presunta responsabile a Girona, in Spagna, lunedì scorso, e all'arresto di altre persone nelle scorse settimane. Anche un'azienda sportiva ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento.

I furti contestati ai 23 indagati nell'indagine condotta dai carabinieri sono in tutto 63. Lunedì scorso è stata arrestata a Girona la quattordicesima presunta borseggiatrice ricercata con mandato d'arresto internazionale. Collegamenti via streaming per permettere alle imputate di partecipare Il colosso americano dell’abbigliamento sportivo è statal’unica parte offesa a chiedere di costituirsi parte civile nell’udienza preliminare della maxi inchiesta,che vede coinvoltedecine di borseggiatrici e borseggiatori, aperta ieri davanti alla gup di Venezia Giulia Caucci. Nike avanzerà la richiesta di risarcimento nelle prossime udienze e chiede conto per quattro episodi in particolare che si sono verificati nel punto vendita dell’outlet di Noventa di Piave tra aprile e maggio del 2024.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Venezia, maxi inchiesta borseggiatrici: Nike si costituisce parte civile

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