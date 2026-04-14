Una donna di 24 anni, senza fissa dimora e di origini croato-bosniache, è stata arrestata dalla Polizia in Spagna nell’ambito di un’indagine su un gruppo di borseggiatrici operanti a Venezia. La sua identificazione rappresenta il quattordicesimo coinvolgimento in questa maxi-inchiesta, che ha portato all’arresto di diverse persone sospettate di aver messo in atto numerosi furti nella zona turistica della città.

VENEZIA, 14 APR – E’ stata arrestata a Girona, in Spagna, lunedì scorso, la 14a presunta borseggiatrice ricercata con mandato d’arresto internazionale nel gruppo di venti indagati della maxi-inchiesta dei carabinieri di Venezia sui furti a turisti e passanti nella città lagunare. Proprio oggi si è tenuta in tribunale la prima udienza preliminare dell’indagine contro una ventina di persone, tra uomini e donne, considerate responsabili di furti con destrezza ai danni di centinaia di migliaia di turisti “alleggeriti” da borseggiatori e borseggiatrici che continuano a colpire in città specie i visitatori più anziani e vulnerabili. La donna, 24...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Maxi-inchiesta a borseggiatrici Venezia, arrestata in Spagna 14/a imputata

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