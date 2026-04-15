La corsa per il municipio di Venezia si fa più intensa con la presentazione ufficiale della lista Lega Salvini, che sostiene la candidatura di Simone Venturini per le elezioni di maggio 2026. La lista ha annunciato un programma che mira a rafforzare la sua presenza nella competizione elettorale, in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi. La campagna elettorale si prepara così a entrare nel vivo con questa novità.

La sfida per il controllo del Comune di Venezia si accende con la presentazione ufficiale della lista Lega Salvini, che punta a sostenere la candidatura di Simone Venturini per la carica di sindaco nelle tornate elettorali del 24 e 25 maggio 2026. Il programma del centrodestra si concentra su quattro pilastri fondamentali: il rigetto della moschea situata in via Giustizia e di ogni centro di culto islamico nato da procedure irregolari per il cambio di destinazione d’uso degli edifici, l’incremento della sicurezza cittadina, la richiesta di uno Statuto speciale per la città lagunare e la centralità delle Municipalità. Il volto della lista: un mix di esperienza amministrativa e nuove energie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia 2026: la Lega lancia Venturini con un programma d’urto

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