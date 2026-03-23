Incontro tra Vallotto e Venturini con la Guardia costiera ausiliaria di Venezia

Il vertice questa mattina, nella sala consiliare di Ca' Loredan, con il vicesindaco e assessore alla Protezione civile e l'assessore alla Coesione sociale Impegno, dialogo, riconoscimento del valore dell'attività a favore della città. Questi i temi principali dell'incontro che si è tenuto questa mattina, nella sala consiliare di Ca' Loredan, tra il vicesindaco e assessore alla Protezione civile, Sergio Vallotto, l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, e una delegazione della Guardia costiera ausiliaria di Venezia. La visita ha permesso di approfondire i principali ambiti di intervento del gruppo, impegnato nel supporto alle attività di sicurezza in laguna, nell’assistenza durante le manifestazioni nautiche e nelle operazioni di emergenza, in raccordo con il sistema di Protezione civile. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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