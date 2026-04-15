Venerdì i funerali di Daniele Gottardo morto a 41 anni per un arresto cardiaco

Venerdì si terranno i funerali di Daniele Gottardo, che aveva 41 anni e è morto a causa di un arresto cardiaco. La cerimonia si svolgerà nel duomo di Sacile. Daniele è il figlio del politico scomparso circa un anno fa. La data è stata comunicata ufficialmente e i funerali sono stati programmati per la mattina del 17 aprile.

Si terranno venerdì 17 aprile nel duomo di Sacile i funerali di Daniele Gottardo, figlio del politico Isidoro scomparso un anno fa. La città del Livenza si fermerà per ricordare il 41enne morto lo scorso 4 aprile per un arresto cardiaco. “Daniele era un animo buono e gentile, amante della.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Daniele Pairotto morto a 24 anni dopo l’arresto cardiaco a Crova: tragedia nel campionato CSI Perde la vita a 41 anni: Toni Nisi stroncato da un arresto cardiaco a RavennaLECCE - Sul palco, magari solo quando le luci erano spente e poteva rilassare il respiro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Daniele Gottardo muore in casa a 41 anni, era il figlio di un ex deputato; Si è spento improvvisamente Daniele Gottardo, figlio del politico Isidoro; Daniele muore nel sonno a 41 anni: lutto a Sacile per il figlio dell’onorevole Gottardo; Silvia Antoniazzi muore a 21 anni di tumore, la diagnosi lo scorso ottobre: Sei sempre stata forte come una leonessa. Ti vogliamo bene. Daniele Gottardo trovato morto in casa a 41 anni: Sacile in luttoA Sacile sono ore di dolore vero. Daniele Gottardo è stato trovato morto nella sua abitazione poco prima dell’una di venerdì 4 aprile. Aveva 41 anni. Secondo i primi riscontri medici, sarebbe stato co ... alphabetcity.it Daniele Gottardo muore in casa a 41 anni, era il figlio dell'ex deputato IsidoroSACILE - È una Pasqua profondamente triste per la famiglia Gottardo e la città intera. Ieri, poco prima dell'una è stato trovato in casa, ormai privo di vita da ... ilgazzettino.it FULL TIME San Gottardo - San Daniele 0-4 Buttazzoni Peresano Calderazzo Balzano - facebook.com facebook Sacile sconvolta per la morte improvvisa di Daniele Gottardo, 41 anni. Terzo lutto in pochi mesi per la famiglia. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inevidenza x.com