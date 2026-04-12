Perde la vita a 41 anni | Toni Nisi stroncato da un arresto cardiaco a Ravenna

Un uomo di 41 anni è deceduto a Ravenna a causa di un arresto cardiaco. La vittima, noto per il suo coinvolgimento artistico, era impegnata nelle prove e nei preparativi di uno spettacolo quando si è verificato l’evento. La notizia ha suscitato attenzione tra coloro che lo conoscevano, anche se non sono ancora state rese pubbliche ulteriori informazioni sul caso. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

LECCE - Sul palco, magari solo quando le luci erano spente e poteva rilassare il respiro. Dietro, quando c’era da sgobbare per i preparativi. Davanti, ma sempre in una postazione dalla quale potesse avere tutto sotto controllo, quando l’evento era in corso.L’immagine, che purtroppo è già ricordo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Abruzzo, dramma in campo: 14enne stroncato da arresto cardiaco durante una partita di tennisUn pomeriggio drammatico a San Giovanni Teatino (in provincia di Chieti), dove un ragazzo di 14 anni si è improvvisamente sentito male mentre si... Shock in Italia, bimba muore a 5 anni per arresto cardiaco. Quel sintomo da giorniIl silenzio irreale di Crispiano, nel tarantino, è interrotto solo dal dolore straziante per una perdita che sfida ogni logica.