Daniele Pairotto morto a 24 anni dopo l’arresto cardiaco a Crova | tragedia nel campionato CSI

Durante una partita del campionato CSI a Crova, un giovane di 24 anni ha subito un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata sul campo mentre si svolgeva la gara, suscitando grande shock tra i presenti. Le autorità hanno confermato il decesso del giocatore, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto.

Una notizia che nessuno voleva leggere, né pronunciare. Nella mattinata di oggi, domenica 1° marzo, è morto Daniele Pairotto, 24 anni, il giovane calciatore colpito da un arresto cardiaco durante l'intervallo della partita tra Crova e Livorno Ferraris, gara del campionato amatoriale CSI. La vicenda Daniele Pairotto morto Crova arresto cardiaco scuote la provincia di Vercelli e l'intero mondo del calcio dilettantistico. Una tragedia improvvisa, consumata in pochi istanti su un campo di provincia, dove si gioca per passione, amicizia e senso di comunità. La partita tra il Crova Calcio e il Livorno Ferraris era ferma sullo 0-0 al termine del primo tempo.