Venduta all’asta trofeo degli Us Open vinti da Boris Becker nel 1989 per 300mila euro

Il trofeo degli US Open 1989, vinto dal tennista tedesco Boris Becker, è stato venduto all'asta per una somma superiore a 357mila dollari, equivalenti a circa 300mila euro. La vendita ha attirato l’attenzione di diversi collezionisti e appassionati di sport. La cifra ottenuta supera di gran lunga il valore stimato iniziale, facendo registrare un risultato significativo nel mercato delle memorabilia sportive.

Il trofeo degli US Open 1989 vinti da Boris Becker è stato venduto all’asta per oltre 357mila dollari, pari a circa 300mila euro. La coppa è stata battuta dal sito specializzato Prestige Memorabilia. Si tratta di una cifra particolarmente rilevante se si considera che la base d’asta era stata fissata a 25mila dollari. L’interesse dei collezionisti ha quindi fatto lievitare rapidamente il prezzo fino a superare le aspettative iniziali. Un oggetto raro nel mercato del collezionismo. Il trofeo degli US Open è un oggetto unico nel panorama sportivo. Realizzata da Tiffany & Co., misura circa 35 centimetri ed è in argento. “Si tratta di uno dei memorabilia più difficili da ottenere, dato che raramente vengono ceduti dai proprietari”, si legge sul sito ufficiale di Tennis Auction.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Venduta all’asta trofeo degli Us Open vinti da Boris Becker nel 1989 per 300mila euro Notizie correlate Tennista Boris Becker, venduta all’asta per $357mila la coppa degli Us Open vinta nel 1989, nel 2022 condannato per bancarottaLa coppa è stata venduta all’asta dalla piattaforma Prestige Memorabilia per 357 mila dollari, pari a circa 300 mila euro. Becker da record: il trofeo dello Us Open 1989 venduto a oltre 300mila euroAvevate per caso da parte 300 mila euro? Pensate, fino a pochi giorni fa vi sarebbero bastati per comprare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Becker da record: il trofeo dello Us Open 1989 venduto a oltre 300mila euro; Venduta all'asta per 300 mila euro la coppa dello Us Open 1989 vinto da Boris Becker; Boris Becker, venduta la coppa vinta agli Us Open: dopo il carcere ha ceduto proprietà e cimeli; Un colpo da 357.000 dollari: il trofeo dello US Open di Boris Becker segna un record all’asta. Venduta all’asta trofeo degli Us Open vinti da Boris Becker nel 1989 per 300mila euroIl trofeo degli US Open vinti da Boris Becker nel 1989 venduta a oltre 300mila euro. È tra i cimeli più costosi del tennis ... quifinanza.it Venduta all'asta per 300 mila euro la coppa dello Us Open 1989 vinto da Boris BeckerIl tennista tedesco, dopo la bancarotta, era stata costretto a cederla all'International Tennis Hall of Fame Museum di Newport ... corriere.it Tennista Boris Becker, venduta all’asta per $357mila la coppa degli Us Open vinta nel 1989, nel 2022 condannato per bancarotta x.com «Avevate per caso da parte 300 mila euro » Negli ultimi giorni, chi aveva questo budget si sarebbe potuto portare a casa il trofeo dello US Open conquistato da Boris Becker nel 1989. Sulla piattaforma The Tennis Auction-Prestige Memorabilia, specializzata i facebook