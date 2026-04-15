Tennista Boris Becker venduta all’asta per $357mila la coppa degli Us Open vinta nel 1989 nel 2022 condannato per bancarotta

All'asta, una coppa degli US Open vinta nel 1989, è stata venduta per 357 mila dollari, circa 300 mila euro. La vendita è avvenuta tramite la piattaforma Prestige Memorabilia. Nel 2022, il tennista Boris Becker è stato condannato per bancarotta. La coppa rappresenta uno dei trofei più preziosi legati alla carriera del tennista.

La coppa è stata venduta all’asta dalla piattaforma Prestige Memorabilia per 357 mila dollari, pari a circa 300 mila euro. Il trofeo alto 35 centimetri, è realizzato in argento dalla storica maison Tiffany & Co. e partiva da una base d’asta fissata a 25 mila dollari Venduta all’asta per 357mi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tennista Boris Becker, venduta all’asta per $357mila la coppa degli Us Open vinta nel 1989, nel 2022 condannato per bancarotta Notizie correlate Becker da record: il trofeo dello Us Open 1989 venduto a oltre 300mila euroAvevate per caso da parte 300 mila euro? Pensate, fino a pochi giorni fa vi sarebbero bastati per comprare. Boris Becker esprime il suo parere sincero su Carlos Alcaraz e il suo impatto nel tennis.Boris Becker esprime il suo parere sincero su Carlos Alcaraz e il suo impatto nel tennis. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Venduta all'asta per 300 mila euro la coppa dello Us Open 1989 vinto da Boris Becker; Becker da record | il trofeo dello Us Open 1989 venduto a oltre 300mila euro. Boris Becker, venduta la coppa vinta agli US Open: dopo il carcere ha ceduto proprietà e cimeliMai un trofeo originale del Grande Slam del singolare maschile dell’Era Open era arrivato a un’asta pubblica. msn.com Venduta all'asta per 300 mila euro la coppa dello Us Open 1989 vinto da Boris BeckerIl tennista tedesco, dopo la bancarotta, era stata costretto a cederla all'International Tennis Hall of Fame Museum di Newport ... corriere.it Tennista Boris Becker, venduta all’asta per $357mila la coppa degli Us Open vinta nel1989, nel 2022 condannato per bancarotta x.com Boris Becker si sbilancia su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - facebook.com facebook