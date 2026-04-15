Tennista Boris Becker venduta all’asta per $357mila la coppa degli Us Open vinta nel 1989 nel 2022 condannato per bancarotta

Da ilgiornaleditalia.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'asta, una coppa degli US Open vinta nel 1989, è stata venduta per 357 mila dollari, circa 300 mila euro. La vendita è avvenuta tramite la piattaforma Prestige Memorabilia. Nel 2022, il tennista Boris Becker è stato condannato per bancarotta. La coppa rappresenta uno dei trofei più preziosi legati alla carriera del tennista.

La coppa è stata venduta all’asta dalla piattaforma Prestige Memorabilia per 357 mila dollari, pari a circa 300 mila euro. Il trofeo alto 35 centimetri, è realizzato in argento dalla storica maison Tiffany & Co. e partiva da una base d’asta fissata a 25 mila dollari Venduta all’asta per 357mi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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