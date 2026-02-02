La Cassazione ha deciso di annullare il sequestro di computer e telefoni all’ex pm Venditti. La motivazione principale riguarda il fatto che i sequestri sono stati considerati sproporzionati. Secondo i giudici, i pm non hanno mostrato criteri chiari e precisi per selezionare i dati da estrarre, come invece aveva già evidenziato il Tribunale del Riesame. Ora si attende una nuova valutazione sulla legittimità dei sequestri.

Garlasco (Pavia), 2 febbraio 2026 - La "motivazione" dei sequestri probatori disposti dai pm, come "correttamente evidenziato dal Tribunale del Riesame", non ha rispettato "il canone di proporzionalità", perché non sono stati individuati "appositi e circoscritti criteri di selezione" dei dati da estrapolare. È quanto scritto dalla cassazione nelle motivazioni della sentenz a con cui, i l 16 gennaio, ha respinto il ricorso della Procura di Brescia contro l'ordinanza del Riesame che, il 17 novembre 2025, aveva annullato (su ricorso dell'avvocato Domenico Aiello) anche il secondo decreto di sequestro, eseguito il 24 ottobre, dei dispositivi, tra cui telefoni, pc e tablet, dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, perché la Cassazione ha annullato il sequestro di pc e telefoni all’ex pm Venditti? Le motivazioni della sentenza

La Cassazione ha respinto la richiesta di sequestro dei dispositivi dell’ex pm Mario Venditti, ordinando la loro restituzione.

