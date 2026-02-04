Le due pm di Brescia, Claudia Moregola e Chiara Bonfadini, hanno deciso di abbandonare l'inchiesta sulla presunta corruzione di Venditti, legata all’omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Francesco Prete ha accolto la loro richiesta di rinuncia ai fascicoli, chiudendo così un capitolo della lunga vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto anche il sistema Pavia.

Brescia, 4 febbraio 2026 – Il procuratore di Brescia Francesco Prete ha accolto l'istanza presentata dalle due pm Claudia Moregola e Chiara Bonfadini che hanno chiesto di rinunciare ai fascicoli d'inchiesta battezzata “sistema Pavia” e collegata all' omicidio di Chiara Poggi, ritrovata senza vita il 13 agosto 2007 a nella villetta di famiglia a Garlasco. Dietro la decisione delle due titolari dell’inchiesta di Brescia ci sarebbe una questione di incompatibilità di vedute con lo stesso procuratore capo con il quale non avrebbero condiviso la metodologia adottata negli accertamenti sui dispositivi sequestrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco e il sistema Pavia: i due pm rinunciano ai fascicoli sulla presunta corruzione di Venditti

#Garlasco-Sistema- Pavia

