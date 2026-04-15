Vende spiedino a 1700 euro a un ignaro turista alterando il Pos | truffa da record su una spiaggia di Rio
Un uomo è stato arrestato sulla spiaggia di Rio di Janeiro con l’accusa di aver preso di mira turisti vendendo spiedini a prezzi esorbitanti e alterando i pagamenti elettronici. Secondo le forze dell’ordine, faceva parte di un gruppo che, approfittando della fiducia dei visitatori, modificava gli importi finali delle transazioni aggiungendo zeri ai pagamenti senza che le vittime si rendessero subito conto. L’operazione ha portato a uno dei casi più rilevanti di truffa di questo tipo in zona.
La polizia brasiliana ha arrestato un uomo considerato parte di una banda che prende di mira i turisti pattuendo un prezzo per lo street food ma poi altera l'importo finale del pagamento elettronico aggiungendo semplicemente gli zeri alla fine senza che le vittime se ne accorgano in tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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