Vende spiedino a 1700 euro a un ignaro turista alterando il Pos | truffa da record su una spiaggia di Rio

Un uomo è stato arrestato sulla spiaggia di Rio di Janeiro con l’accusa di aver preso di mira turisti vendendo spiedini a prezzi esorbitanti e alterando i pagamenti elettronici. Secondo le forze dell’ordine, faceva parte di un gruppo che, approfittando della fiducia dei visitatori, modificava gli importi finali delle transazioni aggiungendo zeri ai pagamenti senza che le vittime si rendessero subito conto. L’operazione ha portato a uno dei casi più rilevanti di truffa di questo tipo in zona.