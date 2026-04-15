Una truffa da circa 900mila euro ha coinvolto un uomo che si presenta come un attore famoso, affermando di essere malato. La vittima, una donna, ha raccontato di aver creduto alle sue parole e di aver ricevuto da lui richieste di denaro nel corso di una relazione nata online. La vicenda si sviluppa nel contesto di promesse e vulnerabilità che hanno portato la donna a fidarsi troppo, senza rendersi conto del pericolo.

Esiste un confine sottile tra fiducia e ingenuità, tra amore e manipolazione. È una linea che Marcella ha attraversato senza rendersene conto, trascinata da una relazione nata online e alimentata per anni da promesse, vulnerabilità e richieste economiche sempre più pesanti. La sua storia, raccontata nel salotto de La volta buona su Rai 1, è il ritratto lucido di come una truffa sentimentale possa smantellare non solo un conto in banca, ma un’intera esistenza. Tutto inizia su un sito di incontri. Lui si presenta con una foto di Hugh Jackman, ma Marcella non riconosce l’attore. “ Diceva di essere un medico “, racconta. Da lì parte una storia d’amore che sembra promettere un futuro condiviso, fatto di progetti concreti e sogni tangibili.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Mi disse che era malato”: la recente truffa da 900mila euro ha il volto di un ignaro Hugh Jackman

Notizie correlate

“Mi ripeteva ‘sono malato, non posso lavorare’, pensavo fosse davvero Hugh Jackman”: Marcella vittima di una truffa, ha perso 900mila euroC’è un punto fragile, nelle relazioni nate online, in cui il desiderio di essere visti e amati può trasformarsi in una crepa profonda, ed è proprio...

Leggi anche: La verità dell’amica di Manuela Bianchi: “Mi disse che Dassilva era il suo respiro e che lui era molto protettivo”