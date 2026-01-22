Il trucchetto della cifra sul Pos dei venditori porta a porta | truffa da 3 milioni di euro
Una truffa da circa 3 milioni di euro ha coinvolto circa 200 persone, in particolare anziani, in tutta Italia. La frode si basa sull’uso ingannevole di un Pos contraffatto, sfruttando una presunta legge inesistente e un venditore porta a porta. Questa strategia ha portato molte vittime a credere di dover pagare una cifra elevata tramite il pos, evidenziando l’importanza di diffidare da pratiche sospette e di verificare sempre le informazioni.
Un venditore porta a porta, una legge inesistente e il pos usato "ad arte". Sono i tre ingredienti della truffa in cui sono incappate circa duecento persone, soprattutto anziani, in tutta Italia. Adesso un uomo è stato arrestato dalla guardia di finanza di Salò con l'accusa di essere la mente del.🔗 Leggi su Today.it
«Hai firmato un contratto, ora devi comprare», la trappola per 1200 anziani dei venditori porta a porta: come funzionava la truffa da 2 milioni di euroUna recente operazione della Guardia di Finanza di Padova ha smascherato una truffa ai danni di oltre 1.
