Il trucchetto della cifra sul Pos dei venditori porta a porta | truffa da 3 milioni di euro

Una truffa da circa 3 milioni di euro ha coinvolto circa 200 persone, in particolare anziani, in tutta Italia. La frode si basa sull’uso ingannevole di un Pos contraffatto, sfruttando una presunta legge inesistente e un venditore porta a porta. Questa strategia ha portato molte vittime a credere di dover pagare una cifra elevata tramite il pos, evidenziando l’importanza di diffidare da pratiche sospette e di verificare sempre le informazioni.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.