Ventuno come i luoghi della mostra e come la data di uscita di VeLo, la nuova composizione di Daniela Mastrandrea. Non è solo una coincidenza numerica, ma una trama simbolica di compimento e trasformazione. Il brano nasce dall’incontro con VeLo, la mostra diffusa itinerante che nel 2025 ha attraversato la Lombardia, svelando il fascino dei luoghi e delle opere che custodiscono la memoria, in un progetto a cura dell’associazione Il Volto Ritrovato, di cui Daniela è venuta a conoscenza grazie ad Alessia Quadrio, una delle ideatrici e curatrici della mostra. «L ’ idea era di musicare le ventuno chiese che compongono VeLo, per poterle ascoltare non come luoghi fisici, ma come stanze interiori da abitare.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - VeLo: la nuova composizione per violoncello e pianoforte di Daniela Mastrandrea in uscita il 21 aprile 2026

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