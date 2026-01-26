Duo violoncello-pianoforte Mandolesi-De Nigris per la stagione dell’Agimus

Il duo violoncello e pianoforte Mandolesi-De Nigris si esibirà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Prato della Valle 82, a Padova. L'evento è il terzo appuntamento della 33ª Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale Agimus, con un recital dedicato a sonate classiche e romantiche. Un’occasione per ascoltare interpretazioni di qualità in un contesto culturale di rilievo.

Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, terzo appuntamento della 33^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale Agimus di Padova con il recital “Sonate classiche e romantiche” del duo violoncello-pianoforte formato da Maria Clara Mandolesi (violoncello) e Leonardo De Negris (pianoforte). Il programma di esecuzione prevede musiche di L.V. Beethoven (Sonata n. 3 op. 69) e C. Franck (Sonata Fwv 8). Maria Clara Mandolesi inizia lo studio del violoncello all’età di cinque anni. Determinante è l’incontro, a soli 15 anni, con Antonio Meneses, che la seleziona per i corsi di alto perfezionamento presso l’Accademia Walter Stauffer di Cremona, dove consegue lo Stauffer Artist Diploma.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

