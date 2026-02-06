Noleggio auto e furgoni veicoli in Italia | 2025 e prospettive 2026

Nel 2025 il settore del noleggio di auto e furgoni in Italia ha registrato una crescita significativa. Sono state immatricolate 524 mila vetture, un dato che conferma l’andamento positivo di questo mercato. Le aziende puntano a consolidare i risultati anche nel 2026, con progetti e investimenti per ampliarsi e migliorare i servizi offerti ai clienti.

Il 2025, per il settore del noleggio italiano, è stato un anno di crescita con l’immatricolazione di 524.728 vetture, in controtendenza rispetto alla dinamica complessiva del mercato, che ha registrato una lieve contrazione. Il dato indica anche un aumento della centralità del noleggio come canale di accesso alla mobilità, con implicazioni per le politiche di transizione del parco circolante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

