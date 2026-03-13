Trovato con 400 grammi di cocaina messo ai domiciliari | evade e torna in cella

Un giovane di 26 anni, condannato agli arresti domiciliari dopo essere stato trovato con 400 grammi di cocaina a Jesolo, si è allontanato dalla propria abitazione e si è recato in un bar. I carabinieri avevano arrestato l’uomo lo scorso autunno per spaccio, ma ora si trova nuovamente in cella dopo l’evasione.

Nella serata del 6 marzo i carabinieri della stazione di Jesolo hanno arrestato il 26enne straniero per essere evaso il giorno stesso del trasferimento dal carcere Santa Maria Maggiore, dove si trovava, a casa sua, dove doveva stare per scontare il resto della pena ai domiciliari. Condannato alla custodia nel penitenziario lagunare a ottobre, quando i carabinieri gli avevano perquisito l'alloggio trovandogli oltre 400 grammi di cocaina nascosta, era stato arrestato. Fino al 6 marzo il 26enne era rimasto in cella a Santa Maria Maggiore e da quel giorno fino al termine della pena, avrebbe dovuto continuare a rimanere in custodia in casa.... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Operazione antidroga: sequestrati 70 grammi di cocaina e hashish. Tunisino ai domiciliariCivitanova, 12 febbraio 2026 - Operazione antidroga della Guardia di finanza di Civitanova: sono stati sequestrati, con l’ausilio dell’unità... Leggi anche: Blitz nella notte, trovato con 60 grammi di cocaina: arrestato Una raccolta di contenuti su Trovato con 400 grammi di cocaina messo... Temi più discussi: Niscemi, quasi 400 grammi di hashish nascosti nel pacco delle merendine: arrestato; Arrestato per spaccio a Miramare: sequestrati 400 grammi di hashish e 4.300 euro. In aumento i sequestri di droga; Fuga in scooter dai carabinieri, trovato in casa con oltre un etto di hashish; Spacciava droga davanti al Policlinico a bordo di uno scooter: arrestato 46enne. Reggio Calabria, trovato uno zaino con oltre 400 grammi di droga: 30enne arrestatoNei giorni scorsi, nel corso di servizi finalizzati a contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di droga. Dura ... strettoweb.com Centro storico, scoperti 400 grammi di cocaina in un appartamento: due arrestiLa droga avrebbe potuto fruttare circa 60 mila euro. Nell'abitazione del 24enne sono state trovate alcune centinaia di euro in contanti. Fermato anche il vicino di casa, un 26enne, trovato con hashish ... lavocedigenova.it Ho lasciato un pochino il mio kobo perché ho trovato questo in un bar dove scambiano libri sembra bello....vi dirò.... - facebook.com facebook #lagiustadistanza Morvillo-Falcone: quel biglietto d’amore di Francesca trovato nell’ufficio di Giovanni x.com