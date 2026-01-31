Spacciatore vede la polizia e ingerisce la droga | arrestato ma prima portato in ospedale

Da milanotoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato uno spacciatore che, alla vista degli agenti, ha ingerito diverse dosi di droga. L’uomo è stato portato in ospedale per essere curato, prima di finire in manette. La scena si è svolta in fretta, lasciando tutti sorpresi. Ora si trova in cella, in attesa di processo.

Mentre spacciava è stato sorpreso dalla polizia e ha deciso di ingerire diverse dosi di droga finendo in pronto soccorso. Arrestato a Milano un uomo egiziano di 45 anni.L'intervento della poliziaGli agenti di polizia del Commissariato Sempione stavano transitando in piazzale Lotto intorno alle 3.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

