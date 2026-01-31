Spacciatore vede la polizia e ingerisce la droga | arrestato ma prima portato in ospedale

La polizia ha arrestato uno spacciatore che, alla vista degli agenti, ha ingerito diverse dosi di droga. L’uomo è stato portato in ospedale per essere curato, prima di finire in manette. La scena si è svolta in fretta, lasciando tutti sorpresi. Ora si trova in cella, in attesa di processo.

Mentre spacciava è stato sorpreso dalla polizia e ha deciso di ingerire diverse dosi di droga finendo in pronto soccorso. Arrestato a Milano un uomo egiziano di 45 anni.L'intervento della poliziaGli agenti di polizia del Commissariato Sempione stavano transitando in piazzale Lotto intorno alle 3.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Polizia ospedale

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026

Ultime notizie su Polizia ospedale

Argomenti discussi: Novate Milanese (MI), spaccio di droga in strada: la Polizia di Stato arresta due persone; Vede la Polizia Locale mentre è intento a spacciare, scappa ma viene fermato. Denunciato un 27enne; Monza: spaccio di droga in zona stazione davanti alla polizia locale, una denuncia; Spaccio sotto ponte Talvera: denunciato dalla Polizia Locale.

Vede la Polizia Locale mentre è intento a spacciare, scappa ma viene fermato. Denunciato un 27enneDurante la corsa il 27enne ha provato a disfarsi di un panetto di hashish del peso di 89,53 grammi, prontamente recuperato dagli agenti che hanno poi condotto l'uomo al Comando della Polizia locale di ... cronacacomune.it

L'arresto, l'alt e l'arma a salve. Spacciatore ucciso dalla polizia. Agente indagatoIl marocchino si è avvicinato agli agenti in borghese durante un blitz anti-droga. Gli hanno intimato di fermarsi, lui ha estratto la pistola. Lo sparo fatale alla testa ... msn.com

Vede i carabinieri e tenta di disfarsi della droga: arrestato spacciatore 25enne sui bastioni - facebook.com facebook