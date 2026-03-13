I quattro Gianni | Smorto e le leggende dello sport

Il 20 marzo alle 18:00 si terrà un evento presso Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno, dedicato alle quattro figure note nel giornalismo sportivo. L’incontro si concentrerà su Smorto e altre tre leggende del settore, offrendo un momento di approfondimento sulla loro carriera e il contributo allo sport e alla comunicazione. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà negli spazi della location.

Un incontro dedicato a quattro leggende del giornalismo sportivo si terrà il 20 marzo alle 18:00 presso Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno. Giuseppe Smorto condurrà un dialogo per celebrare Brera, Clerici, Minà e Mura, figure che hanno ridefinito il racconto dello sport italiano. L’appuntamento non sarà una semplice commemorazione, ma un’analisi di come queste firme abbiano trasformato la cronaca in narrazione sociale. L’evento mira a riscoprire un linguaggio capace di intrecciare cultura, viaggio e letteratura con le competizioni sportive. Il valore della narrazione oltre il risultato. La scelta di riunire questi quattro nomi sotto l’etichetta dei quattro Gianni evidenzia una stagione irripetibile del giornalismo locale e nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - I quattro Gianni: Smorto e le leggende dello sport Articoli correlati I quattro Gianni che cambiarono il racconto dello sport a Repubblica, Giuseppe Smorto ospite a Salotto BluA VideoRegione l’ex vice direttore di Repubblica presenta il libro “I quattro Gianni” e ricorda la storica redazione sportiva del quotidiano Gianni... Libreria – “I quattro Gianni” di Giuseppe Smorto: cronacheUn viaggio nel cuore del giornalismo italiano attraverso le pagine di “I quattro Gianni” di Giuseppe Smorto, un libro che celebra le figure di Gianni... Una selezione di notizie su I quattro Gianni Smorto e le leggende... Discussioni sull' argomento I quattro Gianni che cambiarono il racconto dello sport a Repubblica, Giuseppe Smorto ospite a Salotto Blu; I quattro Gianni, la forza della scrittura che rivoluzionò il giornalismo sportivo nel libro di Giuseppe Smorto · LaC News24. I quattro Gianni del giornalismo sportivo, a Materia un incontro con Giuseppe SmortoVenerdì 20 marzo alle 18 un appuntamento dedicato a Brera, Clerici, Minà e Mura. Un viaggio nella stagione irripetibile del giornalismo sportivo italiano ... varesenews.it I quattro Gianni, il libro di Giuseppe Smorto sulla vita di 4 dei più grandi giornalisti sportivi italiani«Le api operaie possono finire in cassa integrazione? È possibile privatizzare il debito pubblico? Se vado dove mi porta il cuore rischio l’infarto? Che smacchiatore ci vuole per togliere l’unto del ... ilmessaggero.it Gianni riprende Tina mentre fa stretching per un crampo - facebook.com facebook «Amo Gianni, è un gatto e non è mio ma mi ha ricordato che cosa sono affetto e amicizia. Sarei felice se avesse realmente sette vite» x.com