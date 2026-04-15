Un allenatore ha commentato l’ingresso in campo di un collega molto acclamato dai tifosi avversari, definendolo un momento bello da vedere. Ha poi aggiunto che la squadra deve giocare una partita perfetta, anche se il calcio può offrire sorprese imprevedibili. Le dichiarazioni sono state fatte in vista di una prossima sfida, sottolineando la determinazione della squadra a proseguire senza lasciarsi distrarre dagli eventi esterni.

“Sappiamo che dobbiamo fare la partita perfetta, ma sappiamo anche che il calcio può regalare questi sogni”. La Fiorentina è chiamata all’impresa quasi impossibile, rimontare la sconfitta per 3-0 subita a Londra nel ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Dopo la vittoria contro la Lazio in campionato, la salvezza pare conquistata. E il percorso europeo potrebbe terminare dopo sera. Per questo, alla vigilia del match, Paolo Vanoli ha risposto anche ad alcune domande sul futuro viola. Che incrociano peraltro proprio quel Maurizio Sarri incontrato e sconfitto lunedì sera. “È bello vedere un allenatore entrare in campo ed essere acclamato dai tifosi avversari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vanoli: “Sarri? Bello vedere un allenatore entrare in campo ed essere acclamato dai tifosi avversari. Io vado avanti”

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