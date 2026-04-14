Il Vangelo del 14 aprile 2026 invita a riflettere sul significato di credere, sottolineando l'importanza di imparare ad aprire gli occhi e non a chiuderli. Questa giornata, che si colloca nel periodo della seconda settimana di Pasqua, viene accompagnata da una meditazione proposta da un sacerdote, che ci invita a considerare il messaggio del Signore attraverso le parole di don Luigi Maria Epicoco.

Meditiamo il Vangelo di questo martedì della seconda settimana di Pasqua, 14 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Ci sono parole capaci di aprire una soglia verso l’eterno. Il dialogo tra Gesù e Nicodèmo tocca il cuore della nostra esistenza: la sfida non è migliorare noi stessi, ma accettare di rinascere. È l’invito a passare dal semplice sforzo umano alla forza dello Spirito, diventando creature nuove. In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito».🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 14 aprile 2026: credere significa imparare ad aprire gli occhi e non a chiuderli

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