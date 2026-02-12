Vangelo del 12 febbraio 2026 | la fede che non si arrende

Questa mattina ci troviamo di fronte a un passo del Vangelo che invita a non perdere mai la fede, anche nei momenti più difficili. Don Luigi Maria Epicoco ci aiuta a capire come la fede possa essere una forza che non si arrende, anche quando tutto sembra andare contro di noi. È un richiamo a mantenere saldo il cuore e a credere che, nonostante le sfide, il Signore è sempre con noi.

Meditiamo il Vangelo del 12 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di Marco, una madre non si arrende alle dure parole di Gesù e fa di tutto pur di salvare sua figlia. La sua è una fede grande, umile e resistente. Questo brano del Vangelo ci mostra come la grazia di Dio non escluda nessuno e non abbia limiti. In quel tempo, Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

