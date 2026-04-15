Vandali a scuola | messa a soqquadro la segreteria

Nella mattinata di oggi, persone sconosciute sono entrate nel I Circolo Didattico “Mena Morlando” situato in piazza Gramsci a Giugliano, causando danni alla segreteria. Gli autori dell’atto vandalico hanno smembrato e rovinato gli arredi e i materiali presenti nell’ufficio amministrativo. La scoperta è avvenuta immediatamente e le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto per le indagini.