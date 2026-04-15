Vandali a scuola | messa a soqquadro la segreteria
Nella mattinata di oggi, persone sconosciute sono entrate nel I Circolo Didattico “Mena Morlando” situato in piazza Gramsci a Giugliano, causando danni alla segreteria. Gli autori dell’atto vandalico hanno smembrato e rovinato gli arredi e i materiali presenti nell’ufficio amministrativo. La scoperta è avvenuta immediatamente e le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto per le indagini.
Ignoti si sono introdotti al I Circolo Didattico “Mena Morlando”, in piazza Gramsci a Giugliano, mettendo a soqquadro la segreteria. Sul posto si è recato il sindaco di Giugliano Diego D'Alterio, che ha poi dichiarato: “I vandali hanno messo a soqquadro la??????????, danneggiando locali e arredi.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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