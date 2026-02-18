Novara torna dall’ospedale e trova la casa messa a soqquadro dai ladri
Un uomo di Novara, uscito dall’ospedale dopo alcuni giorni di ricovero, ha trovato la sua casa svaligiata dai ladri. La scoperta l’ha fatto ieri mattina, quando ha aperto la porta e si è trovato di fronte a mobili rovesciati e oggetti sparsi in tutta la stanza. La rapina è avvenuta durante la sua assenza, mentre si trovava in ospedale per un intervento alla schiena. I malviventi hanno portato via soldi e gioielli, lasciando un disastro dietro di sé.
Brutta disavventura per un novarese che è rimasto ricoverato per alcuni giorni in ospedale. È successo la scorsa settimana in zona Bicocca: un uomo è rimasto per alcuni giorni in ospedale a seguito di un intervento. Al suo ritorno ha trovato l'appartamento a soqquadro: i ladri erano entrati da una portafinestra e avevano rubato oro e contanti, frugando in cassetti e armadi alla ricerca di altro bottino.
Torna a Novara dopo le vacanze di Natale e trova la casa devastata dai ladriDopo le vacanze di Natale, un residente di Novara ha scoperto la propria abitazione saccheggiata dai ladri.
Torna a casa e trova i ladri: paura per una donnaUna donna di Macerata ha vissuto momenti di tensione ieri sera, quando, tornando a casa, ha scoperto che la sua abitazione era stata presa di mira dai ladri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
