Corteo di Torino e città messa a soqquadro | è tornata la vecchia strategia della tensione con cui il potere vuole limitare gli spazi di libertà?

Una manifestazione a Torino si è trasformata in disordini, con negozi e strade prese d’assalto. La polizia ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti, mentre alcuni hanno tentato di resistere agli interventi. È un episodio che riporta alla memoria le tensioni di anni fa, come nel caso del G8 di Genova. I cittadini si chiedono se si tratti di una semplice protesta o di una strategia volta a limitare le libertà. La città resta sotto shock e le autorità cercano di fare chiarezza sui motivi di questa escalation.
A Torino abbiamo visto in questi giorni tornare in onda la vecchia strategia della tensione, così come peraltro era emersa anche ai tempi del G8 di Genova. La città è stata messa a soqquadro, le camionette della polizia sono state date alle fiamme e un poliziotto è stato massacrato di botte senza che nessuno intervenisse. Davvero vi è qualcuno di tanto ingenuo e manipolato da pensare che sia accaduto tutto casualmente e che l'intera manifestazione fosse composta da facinorosi che non vedevano l'ora di mettere a ferro e fuoco Torino? Davvero vi sono così tanti capita insanabilia da bersi tutta la narrazione mediatica volta a giustificare l'ordine dominante? La strategia della tensione prevede sempre l'infiltrazione di agenti provocatori che utilizzino la violenza più efferata, e in tal maniera giustifichino la risposta violenta delle forze dell'ordine e la delegittimazione dell'intera protesta come intrinsecamente violenta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
