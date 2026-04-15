Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il Vaticano non dovrebbe occuparsi di politica, sottolineando che gli Stati Uniti agiscono esclusivamente per i propri interessi nazionali. Ha aggiunto che, in alcuni casi, potrebbe esserci un contrasto tra le posizioni della Chiesa e le scelte del governo americano. La conversazione è avvenuta in un contesto di discussione pubblica, senza dettagli su eventuali conseguenze o reazioni immediate.

«In alcuni casi, la cosa migliore per il Vaticano sarebbe quella di attenersi alle questioni morali, lasciando che il presidente degli Stati Uniti si occupi di decidere le politiche pubbliche americane». Alla fine, al cattolico JD Vance è toccato dire la sua sull’attacco di Donald Trump al Papa, accusato di essere «debole con i criminali» e «pessimo in politica estera». Non era facile cavarsela: se il vicepresidente avesse difeso il pontefice, avrebbe dovuto dare torto al suo principale; ma per non sconfessare il tycoon, doveva tacitare i suoi sentimenti religiosi. Come prevedibile, non ne è uscito benissimo: il commento che ha affidato a Fox news ricorda in maniera paradossale la dottrina prodiana del «cattolico adulto».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vance in imbarazzo parla da prodiano: «Il Vaticano non si occupi di politica»

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