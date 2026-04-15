Il Vaticano si occupi di morale JD Vance rilancia lo scontro

Da circa un anno, il consenso nei confronti di Donald Trump rimane generalmente basso, con una tendenza in calo negli ultimi sei mesi. Recentemente, un politico ha invitato il Vaticano a concentrarsi su questioni morali, commentando pubblicamente sul ruolo dell’ente religioso in relazione alla politica. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica e politica verso il rapporto tra religione e politica.

Da circa un anno il tasso di approvazione di Donald Trump è complessivamente sempre negativo, ma negli ultimi sei mesi ha mostrato una tendenza ancora più al ribasso, le ultime esternazioni su papa Leone lo hanno fatto ulteriormente scendere nei sondaggi. Già prima del post sul pontefice, Silver Bulletin indicava un tasso di approvazione al 39,6%, il New York Times del 40% e The Economist del 37%. Con questi numeri in caduta libera, che suggeriscono una disaffezione anche da parte della sua base più coriacea, il tycoon sembra sempre più arroccato all’interno di un fortino difensivo costruito per proteggersi dalle tempeste che lui stesso scatena: prima la guerra in Iran, poi quella al Santo padre.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Il Vaticano si occupi di morale». JD Vance rilancia lo scontro Iran, JD Vance a Papa Leone XIV: “Il Vaticano si attenesse alle questioni morali”L’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, in merito alla guerra in Iran, è stato al centro di un’intervista del vicepresidente statunitense JD... Vance contro il Papa: “Il Vaticano dovrebbe occuparsi di morale”. Meloni: “I leader religiosi non devono fare cosa dicono i politici”Roma, 14 aprile 2026 – Non si placano gli echi dello scontro tra Washington e il Vaticano.