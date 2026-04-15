Vance ha rivolto un commento al Papa Leone XIV, affermando che Dio sarebbe stato con gli americani durante la liberazione della Francia dai nazisti. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di un nuovo attacco da parte dell’amministrazione Trump nei confronti del pontefice, che aveva recentemente pronunciato invocazioni per la pace. La polemica si concentra sul rapporto tra fede, storia e politica, alimentando un dibattito pubblico acceso.

Roma, 15 aprile 2026 – Ancora un attacco dall'amministrazione Trump a Papa Leone XIV e alle sue invocazioni alla pace. Il nuovo affondo è giunto da JD Vance che, per l’occasione, ha tirato in ballo la Seconda Guerra Mondiale. "Dio era dalla parte degli americani che liberavano la Francia dai nazisti? Dio era dalla parte degli americani che hanno liberato i campi dell'Olocausto ed hanno liberato le persone innocenti sopravvissute all'Olocausto? Io certamente penso che la risposta sia sì", ha dichiarato il vicepresidente Usa per difendere i bombardamenti sull'Iran dalle critiche del Pontefice. Intervenendo in Georgia a un...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vance apostrofa il Papa: "Dio era con gli americani quando liberarono la Francia dai nazisti"

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