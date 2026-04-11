Lunedì 11 aprile 2026, a Bergamo, si è verificato un incidente che ha portato alla morte di Flavio Leoni. Laureato con il massimo dei voti in diritti umani e cooperazione internazionale, aveva lavorato nel settore della comunicazione tra istituzioni e centri di ricerca in Francia. Inoltre, aveva dedicato parte della sua vita alla formazione professionale. La tragedia si è consumata mentre pedalava insieme a suo padre e a suo zio.

Bergamo, 11 aprile 2026 – Si era laureato con il massimo dei voti in diritti umani e cooperazione internazionale, una carriera nella comunicazione tra istituzioni e centri di ricerca in Francia, l’impegno nella formazione professionale. È il profilo di Flavio Leoni, 33 anni, originario di Treviglio, ma residente da anni a Parigi, travolto e ucciso da un’auto mentre giovedì mattina, in bici, percorreva via Canonica, a Treviglio, assieme al papà Mauro, 66 anni, residente a Ranica (ricoverato al Papa Giovanni XXIII con un forte trauma cranico), e allo zio Amanzio Leoni, di 69 anni, di Treviglio, ricoverato agli Spedali Civili di Brescia dove è stato sottoposto a un delicato intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La laurea, il lavoro nelle istituzioni, la Francia: chi era Flavio Leoni, ucciso mentre pedalava con papà e zio

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