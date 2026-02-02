Giornata memoria Barbero | ' Cattivi comunisti' liberarono Auschwitz non ' buoni americani' come ci fa vedere Benigni - VIDEO

Durante la Giornata della Memoria, lo storico Alessandro Barbero ha ricordato che furono i soldati dell’Armata Rossa a liberare Auschwitz nel 1945. Barbero ha criticato l’immagine positiva dei liberatori, spesso mostrata da Benigni, e ha sottolineato che si tratta di una scelta politica. La giornata serve a ricordare, ma anche a riflettere su come vengono presentati quei momenti.

Alessandro Barbero ricorda che il Giorno della Memoria è una scelta politica: Auschwitz fu liberata dall'Armata Rossa nel 1945. Non è un'opinione, è storia Lo storico Alessandro Barbero, in occasione della Giornata della Memoria, ha ricordato una verità storica non riconosciuta generalmente d.

