Un senatore degli Stati Uniti ha ricordato il ruolo degli americani nella Liberazione della Francia dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, rivolgendo questa affermazione al Papa. La presa di posizione si inserisce nel contesto di un nuovo scontro tra la Casa Bianca e la Santa Sede, con il parlamentare che ha difeso le azioni militari statunitensi contro l’Iran, rispondendo alle critiche del Papa riguardo alle operazioni militari.

Continua lo scontro tra la Casa Bianca e la Santa Sede, con JD Vance che ha invocato la Seconda Guerra mondiale per difendere i bombardamenti contro l’Iran dalle critiche del Papa. Il vicepresidente americano, secondo quanto riportato dal New York Times, sostiene che il pontefice abbia sbagliato nel dire che i discepoli di Cristo non sono «mai dalla parte di chi un tempo brandiva la spada e oggi sgancia bombe». Questa la tesi di Vance: «Dio era dalla parte degli americani quando hanno liberato la Francia dai nazisti? Credo certamente che la risposta sia sì». Il vice di Trump ha poi detto di apprezzare quando il Santo Padre interviene su temi...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Vance al Papa: «Dio con gli americani quando hanno liberato la Francia dai nazisti»

“You’re Killing Children!”JD Vance Heckled on Stage at TPUSA Event in University of Georgia | N18G

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Una raccolta di contenuti

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Vance al Papa: "Stia attento quando parla di teologia". Il vicepresidente Usa: "C'e' una tradizione millenaria di teoria della guerra giusta". #ANSA x.com