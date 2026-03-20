Gli Archivi nazionali degli Stati Uniti hanno reso pubblici i registri degli iscritti al partito nazista. Nei giorni successivi, molte persone in Germania hanno iniziato a consultare quei documenti, attirate dalla novità. Il sito web degli Archivi ha registrato un aumento significativo di accessi, segnalando un interesse crescente verso quei dati storici. La consultazione riguarda principalmente utenti tedeschi e si concentra sui dettagli degli iscritti.

Il sito web degli Archivi nazionali degli Stati Uniti ha avuto picchi anomali di accessi in questi giorni. Martedì è stato a tratti inaccessibile. Mercoledì e giovedì accedere era possibile, ma la navigazione assai lenta. La gran parte degli utenti era geolocalizzata in Germania. Non è stato però segnalato nessun attacco hacker. Chi accedeva erano persone reali. E non erano mosse da un desiderio di far collassare il sito, ma dalla curiosità. Mercoledì 11 marzo gli Archivi nazionali americani hanno deciso di rendere disponibili online “le copie di registri biografici del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ( Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori ) conservati presso il Berlin document center” (ma non digitalizzati in Germania). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli Archivi americani hanno pubblicato i registri degli iscritti al partito nazista. E i tedeschi hanno iniziato a curiosare

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