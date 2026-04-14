Valvole industriali | Bergamo guida l’Europa con un record di imprese
Dal 19 al 21 maggio, la Fiera di Bergamo ospiterà la sesta edizione dell’Industrial Valve Summit, un evento dedicato alle valvole industriali. La manifestazione si concentra sul settore del controllo dei flussi industriali e vede la partecipazione di numerose imprese provenienti dall’Italia e dall’Europa. La Lombardia si conferma così come una delle aree centrali in questo campo, grazie alla presenza di molte aziende specializzate.
Dal 19 al 21 maggio, la Fiera di Bergamo ospiterà la sesta edizione dell’Industrial Valve Summit (Ivs), un evento che punta a consolidare il ruolo della Lombardia come fulcro tecnologico per il controllo dei flussi industriali. Con una partecipazione prevista di 416 espositori, in netta crescita rispetto ai numeri del 2024, l’appuntamento vedrà la presenza di circa 100 imprese provenienti da 20 nazioni diverse, tra cui spiccano 9 realtà che presenteranno soluzioni inedite sul mercato. Il settore delle valvole industriali sta attraversando una fase di profonda trasformazione, dove la solidità produttiva italiana deve confrontarsi con nuove variabili geopolitiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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