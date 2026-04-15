Valma Takes Part | slitta la scadenza per i progetti cittadini

Il Comune di Valmadrera ha deciso di prorogare i termini per la partecipazione alla terza edizione di Valma Takes Part, concedendo più tempo ai cittadini per inviare le proposte. La nuova scadenza per la consegna dei progetti è stata fissata per lunedì 20 aprile. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un avviso pubblico rivolto agli interessati.

Il Comune di Valmadrera ha concesso una finestra temporale supplementare per la partecipazione alla terza edizione di Valma Takes Part, estendendo i termini per la consegna delle proposte fino a lunedì 20 aprile. La decisione, comunicata martedì scorso, sposta di una settimana la scadenza originariamente prevista per il 13 aprile, permettendo ai cittadini e alle realtà locali di rifinire le proprie visioni progettuali. L’amministrazione ha motivato questo slittamento con la necessità di accogliere un dibattito pubblico particolarmente vivace, caratterizzato da un flusso costante di riflessioni e suggerimenti. Secondo quanto espresso dal Comune, l’obiettivo è evitare che la complessità tecnica necessaria per trasformare un’intuizione in un progetto strutturato diventi un ostacolo alla partecipazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valma Takes Part: slitta la scadenza per i progetti cittadini Valma Takes Part, c'è più tempo: progetti fino al 20 aprileAncora qualche giorno, e questa volta il calendario gioca dalla parte dei cittadini. TARI 2026: Caltanissetta slitta scadenza, arriva il bonusLa prima rata della tassa sui rifiuti per il 2026 a Caltanissetta subisce uno slittamento temporale, con la scadenza del pagamento posticipata...