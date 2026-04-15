Valma Takes Part c' è più tempo | progetti fino al 20 aprile
Il Comune di Valmadrera ha comunicato una proroga di una settimana per la presentazione dei progetti relativi a
Ancora qualche giorno, e questa volta il calendario gioca dalla parte dei cittadini. Il Comune di Valmadrera ha annunciato martedì una proroga di una settimana alla scadenza per la presentazione dei progetti nell'ambito di "Valma Takes Part", la terza edizione dell'iniziativa di bilancio.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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