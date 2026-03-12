A Caltanissetta la scadenza della prima rata della TARI 2026 è stata rinviata rispetto alla data del 16 marzo. La modifica riguarda la scadenza temporale del pagamento, che si sposta a una data ancora da comunicare. La novità è stata annunciata dall’amministrazione comunale, che ha previsto anche un bonus per i contribuenti.

La prima rata della tassa sui rifiuti per il 2026 a Caltanissetta subisce uno slittamento temporale, con la scadenza del pagamento posticipata rispetto al 16 marzo originariamente previsto. Questa proroga nasce dalla necessità di allineare l’invio degli avvisi alle nuove modalità applicative introdotte dal D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, che regola le agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni di disagio economico-sociale. I contribuenti riceveranno l’avviso di pagamento e avranno tempo fino a dieci giorni dalla ricezione per saldare il debito senza incorrere in sanzioni o interessi. La mancata ricezione dell’avviso non esonera dall’obbligo di pagamento, ma l’amministrazione garantisce che il sistema sia pronto per gestire correttamente il bonus sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TARI 2026: Caltanissetta slitta scadenza, arriva il bonus

