Educazione stradale al via le iscrizioni ai progetti per l’anno 2025 26 | su Edustrada le proposte fino al 17 aprile
Il Ministero apre le iscrizioni ai progetti di educazione stradale su Edustrada per l'anno 202526. Le scuole possono aderire alle proposte formative entro il 17 aprile. L'articolo Educazione stradale, al via le iscrizioni ai progetti per l’anno 202526: su Edustrada le proposte fino al 17 aprile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Campionati di Robotica 2026: al via le iscrizioni dal 26 gennaio per la sfida dedicata al “Gioco”, ecco le tre categorie e come caricare i progettiDal 26 gennaio al 9 marzo sono aperte le iscrizioni per la decima edizione dei Campionati di Robotica 2026, dedicata al tema del
Università di Perugia, riaperte le immatricolazioni per l'anno 2025/26. C'è tempo fino al 27 gennaioL’Università di Perugia ha riaperto le iscrizioni per l’anno accademico 202526, offrendo nuovamente la possibilità di immatricolarsi.
Progetto Icaro, al via la 26ª edizione a Messina: teatro e testimonianze per educare alla sicurezza stradaleNell’ambito delle attività riguardanti il tema della educazione stradale, rivolte soprattutto ai giovani, è stato avviato anche quest’anno il Progetto Icaro, giunto alla 26° edizione, promosso dalla P ... strettoweb.com
Al via da Rimini la campagna di sicurezza stradale 'Guardiamoci negli occhi'(ANSA) - BOLOGNA, 23 FEB - Quasi la metà delle 273 persone morte sulle strade dell'Emilia-Romagna nel 2024 erano motociclisti, ciclisti o pedoni: 135 di cui 69 in moto o scooter, 30 in bici, 36 a pied ... msn.com
Da oltre 20 anni la Polizia Locale porta l’educazione stradale nelle scuole di Chivasso, accompagnando bambini dai 3 ai 10 anni alla scoperta di sicurezza, regole e rispetto. Per il 2025/2026 sono coinvolte 18 classi tra infanzia e primaria, con attività su - facebook.com facebook
#PMTerredargine #PLTerredargine #PLFacciamo questa mattina siamo impegnati con l'educazione stradale delle classi quarte e quinte del Liceo Manfredo Fanti di Carpi presso il Comando di Carpi di via Tre Febbraio 2 x.com