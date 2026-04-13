Bonus assunzioni under 35 attenzione | c’è tempo fino al 30 aprile 2026

Il Bonus assunzioni under 35 è stato prorogato fino al 30 aprile 2026, secondo quanto previsto nella recente conversione in legge del Milleproroghe 2026. La misura, che era scaduta il 31 dicembre 2025, resta attiva con questa nuova scadenza, offrendo alle aziende la possibilità di usufruire di incentivi per le assunzioni di giovani sotto i 35 anni. La proroga è stata confermata ufficialmente nel testo di legge approvato di recente.

In sede di conversione in legge del Milleproroghe 2026 il Bonus assunzioni under 35 è stato prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2025. In assenza di ulteriori novità normative, il bonus è comunque riconosciuto per gli eventi che si verificano sino al prossimo 30 aprile. Datori di lavoro e professionisti devono pertanto considerare che mancano solo poche settimane per procedere ad assunzioni e trasformazioni agevolate. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. Bonus assunzioni Under 35: cos’è?. Bonus assunzioni Under 35: come funziona?. Bonus assunzioni under 35: a quanto ammonta l’esonero?. Bonus assunzioni under 35: c’è un tetto massimo?.🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Bonus assunzioni under 35, attenzione: c’è tempo fino al 30 aprile 2026 Bonus giovani 2026, incentivi per assunzioni stabili fino al 30 aprile: opportunità anche per studenti e neolaureatiIl Bonus giovani 2026, aggiornato dopo la conversione in legge del decreto Milleproroghe (legge n. Bonus giovani 2026, sgravi al 100% fino al 30 aprile: come funziona e cosa cambia per le assunzioniFino al 30 aprile le imprese possono accedere al massimo degli incentivi per assumere under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con uno sgravio... Bonus assunzioni giovani e lavoro femminile: cosa prevede il Decreto Primo maggio – Le ipotesi In cantiere la proroga degli sgravi per le assunzioni degli under 35 - facebook.com facebook Casse vuote, decreto Primo Maggio (quasi) vuoto. Bonus assunzioni, forse misure per i rider x.com