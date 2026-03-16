Diesel ai massimi da 4 anni il prezzo medio supera i due euro | picchi in Sicilia Valle d’Aosta e province autonome

Il prezzo del diesel ha raggiunto il livello più alto negli ultimi quattro anni, superando i due euro al litro in alcune regioni italiane. La Sicilia, la Valle d’Aosta e le province autonome sono tra le zone con i valori più elevati. Nel frattempo, il costo della benzina continua a salire, influenzato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, innescate dall’intervento di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.