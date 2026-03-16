Diesel ai massimi da 4 anni il prezzo medio supera i due euro | picchi in Sicilia Valle d’Aosta e province autonome
Il prezzo del diesel ha raggiunto il livello più alto negli ultimi quattro anni, superando i due euro al litro in alcune regioni italiane. La Sicilia, la Valle d’Aosta e le province autonome sono tra le zone con i valori più elevati. Nel frattempo, il costo della benzina continua a salire, influenzato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, innescate dall’intervento di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.
Continua a salire il prezzo della benzina a seguito delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, nate dopo l’intervento di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il prezzo in molte zone d’Italia ha superato i 2 euro al litro con evidenti conseguenze sui trasporti. Le opposizioni attaccano l’operato del Governo, giudicato incapace di fronteggiare il grave rincaro per cittadini e aziende. Lo stesso esecutivo, intanto, continua a monitorare l’andamento dei prezzi. Nel frattempo prosegue l’impennata dei prezzi dei carburanti con il gasolio che tocca i suoi massimi da 4 anni: al self è spillato a 2,07 eurolitro, la benzina a 1,84. I dati,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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