Le passeggiate del sindaco tra vigneti e colline di Valdobbiadene, spesso condivise con i cittadini, hanno attirato l'attenzione internazionale. Recentemente, si è saputo che il primo cittadino è stato invitato a scalare la Torre di Shanghai, in Cina. La notizia ha fatto il giro del mondo, evidenziando come le camminate pubbliche abbiano superato i confini locali.

Le passeggiate dimagranti del sindaco, tra vigneti e colline in compagnia dei concittadini, hanno avuto eco in tutto il mondo. Le singolari imprese sportive di Luciano Fregonese, primo cittadino di Valdobbiadene, nel trevigiano, sono rimbalzate fino in Cina, tanto che da Shangai è arrivato l'invito a replicare la camminata collettiva e salutista ma in verticale, sulla torre più alta della città.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Valdobbiadene, le camminate del sindaco spopolano anche in Cina: "Mi hanno invitato a scalare la torre di Shanghai"

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