Sanremo | Vannacci in platea del Festival il 27 ' mi hanno invitato' **

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Trasferta a Sanremo per il generale Roberto Vannacci. A quanto si apprende il leader di Futuro Nazionale, sarà infatti nella città dei fiori già domani 26 febbraio e poi ospite del Festival, la sera del 27. "Sono invitato -conferma all'AdnKronos- e sarò in platea per guardarmi lo spettacolo". Vannacci avrà in città poi alcuni incontri politici nell'ambito della regione Liguria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

