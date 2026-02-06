Da quando è stato annunciato che Ghali avrebbe partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, si sono scatenate polemiche. Questa sera, al San Siro, il rapper si esibirà, ma le polemiche non si sono placate. Ghali ha deciso di parlare e ha spiegato perché si sente escluso e perché non ha più potuto cantare l’Inno d’Italia. In un’intervista, ha detto di sapere perché è stato invitato e anche perché, in passato, gli è stato impedito di esibirsi

Da quando il comitato organizzativo aveva annunciato la partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, che si svolgerà questa sera presso lo Stadio San Siro, una fetta della classe politica si era scatenata in una serie di feroci critiche contro il rapper. Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani del governo Meloni, aveva dichiarato che, sul palco dell’evento, «non sarà espresso il pensiero di Ghali», riferendosi probabilmente alle posizioni del cantante su Gaza. «Ritengo che un Paese debba saper reggere all’urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo e che non sarà espresso su quel palco», aveva poi aggiunto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Milano-Cortina 2026, lo sfogo di Ghali: «So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia»

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali rompe il silenzio e spiega perché non ha più potuto cantare l’Inno d’Italia.

Ghali si sfoga dopo aver partecipato alla cerimonia di apertura di Milano Cortina.

