Valditara | Sui social inneggiavano al gesto terribile contro la docente Fermiamo l’emulazione valorizziamo i ragazzi che fanno il bene
Il 25 marzo, in una scuola media della provincia di Bergamo, una docente è stata aggredita con un coltello. La vicenda ha attirato l’attenzione anche sui social, dove sono stati condivisi messaggi che inneggiavano al gesto violento. Il ministro dell’istruzione ha invitato a fermare l’emulazione di comportamenti simili e a valorizzare i ragazzi che si impegnano in azioni positive.
L'aggressione con un coltello alla professoressa Chiara Mocchi, avvenuta lo scorso 25 marzo in una scuola media della provincia di Bergamo, non ha scosso solo la comunità scolastica di Trescore Balneario. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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