Valditara | Sui social inneggiavano al gesto terribile contro la docente Fermiamo l’emulazione valorizziamo i ragazzi che fanno il bene

Il 25 marzo, in una scuola media della provincia di Bergamo, una docente è stata aggredita con un coltello. La vicenda ha attirato l’attenzione anche sui social, dove sono stati condivisi messaggi che inneggiavano al gesto violento. Il ministro dell’istruzione ha invitato a fermare l’emulazione di comportamenti simili e a valorizzare i ragazzi che si impegnano in azioni positive.