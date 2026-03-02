Vandali contro Che Guevara le scritte sulla statua fanno infuriare la sindaca | Gesto da condannare

A Carrara, sconosciuti hanno imbrattato la statua dedicata a Che Guevara sulla scalinata del Baluardo. La sindaca ha commentato il gesto definendolo da condannare, mentre i residenti si sono ritrovati di fronte alle scritte che rovinano il monumento. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, suscitando reazioni di sdegno tra la comunità locale.

Carrara, 2 marzo 2026 – Vandali contro la statua dedicata a Che Guevara. Accade a Carrara, dove da circa un anno, sulla scalinata del Baluardo, c'è un monumento dedicato al celebre medico argentino diventato un simbolo della rivoluzione cubana. A darne notizia è la sindaca Serena Arrighi. "Gesto da stigmatizzare" "Si tratta di un gesto che merita di essere condannato e stigmatizzato con forza, tanto perché va a deturpare un monumento che fa parte del patrimonio cittadino, quanto per quello che quella statua rappresenta: un simbolo di libertà, altruismo, uguaglianza e giustizia sociale, soprattutto in un mondo in cui la prevaricazione sul più debole è tornata a essere al centro della politica mondiale".