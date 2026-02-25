Il Re dei maranza | non potrà più postare video sui social per tre anni Questura | Rischio emulazione

Si autodefiniva il “Re dei maranza” di Torino e sui social aveva costruito la propria notorietà pubblicando video di bravate, provocazioni e atti di sfida alle forze dell’ordine. Un personaggio molto seguito online, soprattutto tra i più giovani, che negli ultimi mesi è però finito al centro di una serie di provvedimenti giudiziari culminati con la sorveglianza speciale per tre anni e il divieto di utilizzare i social network. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

