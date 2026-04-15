Durante il Vinitaly, il Ministro delle Infrastrutture ha annunciato un cambiamento importante per la rete stradale del Nord Est, confermando l’accelerazione sui lavori relativi alla strada Valdastico. Inoltre, è stata confermata la creazione di una holding autostradale unica, unificando così le gestioni delle autostrade nella regione. La decisione riguarda direttamente il coordinamento e la gestione delle infrastrutture stradali in questa area del Paese.

Durante il vertice tenutosi in occasione del Vinitaly, il Ministro delle Infrastrutture, Salvini, ha sancito una svolta decisiva per la viabilità del Nord Est, confermando l’accelerazione sul progetto della Valdastico e la creazione di una holding autostradale unica. L’incontro, che ha la partecipazione dei governatori Stefani e Fugatti, punta a connettere la nuova infrastruttura direttamente a Trento Sud, risolvendo una questione che attraversa i dibattiti politici da oltre mezzo secolo. La nuova architettura della mobilità tra Veneto e Trentino. Il cuore della strategia infrastrutturale presentata da Salvini risiede nella volontà di integrare diverse tratte autostradali sotto un unico controllo regionale, coinvolgendo la CAV (Concessioni Autostradali Venete).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valdastico e holding unica: la svolta per il Nord Est

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