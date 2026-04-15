Nella giornata di oggi, le autorità hanno annunciato l’approvazione per la costituzione della A4 Holding, una società dedicata alla gestione autostradale nel Nordest, e hanno dato il via libera alla realizzazione della Valdastico Nord. Le decisioni sono state comunicate durante un evento a Verona, con la partecipazione di rappresentanti governativi e regionali. Questi interventi riguardano progetti di infrastrutture autostradali in diverse aree della regione.

dalla nostra inviata VERONA - Avanti con la Holding autostradale del Nordest, ma anche con la Valdastico Nord. Non c’erano bottiglie nella sala di Veronafiere che ha ospitato l’incontro, però ci sarebbe stato da brindare secondo Matteo Salvini e Alberto Stefani, poi riuniti pure con Maurizio Fugatti. In occasione di Vinitaly, il ministro delle Infrastrutture e il governatore del Veneto hanno fissato per la fine del 2026 l’orizzonte temporale della nuova società interessata ad ottenere la concessione dell’A4 Brescia-Padova, dopodiché con il presidente di Trento hanno raggiunto l’accordo politico (benché non ancora progettuale-finanziario, il che non sarà un dettaglio) sullo sviluppo dell’A31 Rovigo-Piovene Rocchette.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Autostrade, ?Salvini e Stefani: «Via libera alla A4 Holding e alla Valdastico Nord»

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