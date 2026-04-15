Nel mondo dell’orologeria di lusso, Vacheron Constantin si distingue con una nuova collezione del 2026, ritenuta tra le più complete finora. La maison si basa su un elemento distintivo: la data di fondazione, che rafforza la propria identità in un settore dove spesso si valorizza il patrimonio e la tradizione. La collezione comprende diversi modelli, tutti caratterizzati da design e tecniche di alta qualità.

In un settore in cui si gioca costantemente sulla carta del patrimonio e della tradizione, Vacheron Constantin ha un asso nella manica: la data di fondazione. Il 1755, infatti, la rende la più antica manifattura orologiera al mondo ancora in attività. Un alloro su cui riposare davvero, se il marchio fosse incline a farlo. Continuare a sfornare i classici e chiudere la giornata. Cosa c’è di più facile? Per fortuna, le cose non stanno andando proprio così. Nel frenetico circo delle novità che è Watches & Wonders, Vacheron Constantin si distingue per avere presentato probabilmente la migliore collezione di nuovi modelli. Un'affermazione azzardata? Certo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Vacheron Constantin ha creato forse la collezione più completa del 2026, fino ad ora

Brad Pitt’s Wristwatch: Vacheron Constantin Historiques 222

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