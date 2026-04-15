Vacheron Constantin ha creato forse la collezione più completa del 2026 fino ad ora
Nel mondo dell’orologeria di lusso, Vacheron Constantin si distingue con una nuova collezione del 2026, ritenuta tra le più complete finora. La maison si basa su un elemento distintivo: la data di fondazione, che rafforza la propria identità in un settore dove spesso si valorizza il patrimonio e la tradizione. La collezione comprende diversi modelli, tutti caratterizzati da design e tecniche di alta qualità.
In un settore in cui si gioca costantemente sulla carta del patrimonio e della tradizione, Vacheron Constantin ha un asso nella manica: la data di fondazione. Il 1755, infatti, la rende la più antica manifattura orologiera al mondo ancora in attività. Un alloro su cui riposare davvero, se il marchio fosse incline a farlo. Continuare a sfornare i classici e chiudere la giornata. Cosa c’è di più facile? Per fortuna, le cose non stanno andando proprio così. Nel frenetico circo delle novità che è Watches & Wonders, Vacheron Constantin si distingue per avere presentato probabilmente la migliore collezione di nuovi modelli. Un'affermazione azzardata? Certo.🔗 Leggi su Gqitalia.it
Brad Pitt’s Wristwatch: Vacheron Constantin Historiques 222
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