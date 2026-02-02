Carlos Alcaraz si presenta come un campione completo. Dopo aver vinto i suoi primi Slam, ora punta alla Davis per il suo paese. L’estate a Melbourne ha confermato la sua forma: è più forte di prima, anche senza l’aiuto di Ferrero. La sua strada verso il podio sembra ormai tracciata.

Si è sciolto l’inverno freddo dei dubbi. Nell’estate di Melbourne Carlos Alcaraz è forte come e più di prima, anche senza Juan Carlos Ferrero. E il suo primo titolo agli Australian Open gli ha acceso un appetito da cannibale. Pensa già alla "Coppa Davis, alle Atp Finals, al Roland Garros", lo spagnolo: "Lì cercherò di non lasciare niente a nessuno". Ma da pochi istanti ha sconfitto il re leone Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), partito come uno sprinter nel giorno in cui era in programma la maratona, e ha completato il carreer grand Slam. Roba da leggende come Roger Rafa o Nole, e lui, con sette major in carriera, a 22 anni è il più giovane di sempre a completare l’impresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Re Alcaraz, leggenda oltre i dubbi. La collezione di Slam è completa: "Ora la Davis per il mio Paese»

Approfondimenti su Re Alcaraz

Alcaraz conquista il suo primo titolo del Grand Slam battendo Djokovic in finale.

Durante la trasmissione “Panatta & Bertolucci Tennis Heroes” su Sky Sport, Adriano Panatta ha analizzato il panorama del tennis mondiale, sottolineando come Jannik Sinner si distingua per solidità superiore rispetto a Carlos Alcaraz per il raggiungimento di un Grande Slam.

Ultime notizie su Re Alcaraz

ALCARAZ NELLA STORIA! Carlos Alcaraz, riscrive il tennis mondiale e lo fa nel modo più difficile, più nobile, più leggendario possibile: battendo Novak Djokovic. A soli 22 anni e 272 giorni, lo spagnolo diventa il più giovane tennista di sempre a completar - facebook.com facebook

IL CAREER GRAND SLAM DI ALCARAZ Chiedere due imprese, con Jannik Sinner e poi di seguito con Carlos Alcaraz, sarebbe stato francamente troppo. Novak Djokovic ha mancato lo Slam numero 25, quello che lo avrebbe portato nella leggenda anc x.com